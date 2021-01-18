Стала доступна новая гигапиксельная панорама летнего Екатеринбурга

Съёмка велась над переулком Химиков и Набережной Рабочей Молодёжи. Фото: скрин панорамы

На официальном сайте Екатеринбурга стала доступна новая гигапиксельная панорама города. Снимки были сделаны летом 2020 года.

Съёмка велась над переулком Химиков и Набережной Рабочей Молодёжи с помощью квадрокоптера, поднявшегося на высоту 150 метров, рассказали в пресс-службе мэрии.

Панорама состоит из 1 400 фотографий. Она даёт возможность детально рассмотреть почти любую часть города. Это удобно как для туристов, собирающихся побывать в уральской столице, так и для местных жителей, желающих подробнее изучить городские виды.

Отмечается, что первая гигапиксельная панорама Екатеринбурга появилась в 2011 году. Она была сделана с бизнес-центра "Высоцкий". Позже были представлены панорамы, снятые с других мест. В частности, год назад стала доступна панорама зимнего города.