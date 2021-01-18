Кладовки в подвалах многоквартирников теперь запрещены?

По правилам противопожарной безопасности хранить мебель и другие крупные вещи на балконах сейчас нельзя, как это было и раньше. Фото: Алексей Кунилов

Новые правила противопожарного режима, которые вступили в силу 1 января нынешнего года, вызвали ажиотаж в интернете. Многие СМИ стали наперебой сообщать, что теперь на лестничных клетках многоквартирных домов запрещается хранить велосипеды, коляски и другие вещи, а в подвалах жилых домов нельзя размещать кладовки. Но оказалось, что большинство этих сообщений не совсем верны – кардинальных изменений не так много.

Преимущество вступивших в действие в этом году Правил противопожарного режима состоит в том, что они вобрали в себя все предписания, нормы и требования, которые ранее были разбросаны по отдельным документам. И ажиотаж среди журналистов и населения начался потому, что мы попросту не знаем всех актуальных требований безопасного обращения с огнем.

Так, хранить и размещать мебель, оборудование и другие предметы на лестничных клетках, балконах и лоджиях было запрещено и раньше. Но к этому запрету действительно добавилось новое ограничение – теперь организация кладовок в подвалах жилых многоквартирных домов не допускается.

– В органы государственного пожарного надзора регулярно поступают жалобы, что жильцы хранят мебель и другие вещи на путях эвакуации, – рассказал «Облгазете» госинспектор Свердловской области по пожарному надзору Степан Сбродов. – Выявляются подобные нарушения и в ходе проверок. К нарушителям применяются санкции, предусмотренные частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. На первый раз, как правило, выносится предупреждение, но если оно не подействовало, то налагается штраф.

К сожалению, когда идёшь по улицам уральских городов, становится не по себе. Многие балконы и лоджии превращены в склады ненужных вещей. А этот хлам не только является дополнительным топливом в случае пожара, но и мешает эвакуировать жильцов, если обычный путь отрезан огнём. Мало того, владельцы квартир в многоэтажных домах при благоустройстве лоджий нередко перекрывают доступ к расположенным на них люкам и лестницам, по которым можно спуститься при пожаре.

– Запрет демонтировать межбалконные лестницы и заваривать люки на балконах и лоджиях квартир действовал и ранее, и сейчас, – говорит Степан Сбродов. – С нынешнего года усиливается надзор за эксплуатацией жилых многоквартирных домов высотой до 28 метров. Теперь плановые рейды в таких домах будут проводить раз в три года, раньше их проверяли реже. При выявлении нарушений будут выписывать предписания, принимать другие меры административного воздействия.

Ещё одно распространённое нарушение – размещение внешних блоков кондиционеров на открытых переходах. Новыми правилами это запрещается уже безо всяких оговорок. Если раньше инспекторы госпожнадзора руководствовались ещё и нормативами, которые допускали на путях эвакуации горизонтальные выступы на высоте не менее двух метров, то в новых правилах такой оговорки нет. Будут ли пролонгированы прежние нормативы – пока неизвестно. Помимо этого, введён запрет и на установку внешних блоков кондиционеров на лестничных клетках и в поэтажных коридорах.

Наказание Согласно пункту 1 статьи 20.4 КоАП РФ, однократное нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением или штрафом: 2–3 тысячи рублей – для граждан, 150–200 тысяч рублей – для юридических лиц.

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