Главный ледовый городок Екатеринбурга посетили 30 тысяч человек. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге закрылся главный ледовый городок. За время работы его посетили 30 тысяч человек. Это в 20 раз меньше, чем в прошлом году.

В ледовом городке 2019-2020, который также был возведён на площади 1905 года, побывали 650 тысяч человек.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе горадминистрации, уменьшение посетителей связано с тем, что в этот раз в городке не было горок и развлекательной программы. Кроме того, свои коррективы внесла погода. Всё время было морозно.

Фото: Алексей Кунилов

В мэрии также напомнили, что городок работал на неделю меньше обычного. Таким образом, в период с 28 декабря 2020 года до момента закрытия праздничной площадки её посетили 30 человек.

Фото: Алексей Кунилов

В последний день работы главной городской ёлки, на площади 1905 года прошёл традиционный ежегодный фестиваль "Ледовый штурм".

Фото: Алексей Кунилов

Фотокорреспондент "ОГ" побывал на "руинах" ледового городка. По его словам, все фигуры, сделанные в рамках конкурса "Европа-Азия" разрушены. Рабочие сгребают остатки в кучу, а прохожие останавливаются и делают снимки.

Фото: Алексей Кунилов

Также начался демонтаж Деда Мороза и Снегурочки. Вокруг ёлки убирают ограждение. Совсем скоро на площади вновь откроют парковку.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов