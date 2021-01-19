Обеспечение Екатеринбурга электротранспортом, театры в пандемию и хет-трик свердловской биатлонистки: обзор номера за 19 января

Доброе утро! Состояние театральной сферы на Среднем Урале в период ограничений по COVID-19, обеспечение Екатеринбурга современным общественным транспортом и успех свердловской биатлонистки на первом этапе Кубка IBU - самое интересное из сегодняшнего номера "Облгазеты".

В театральной сфере итоги принято подводить по завершению сезона, но 2020-й заставил сделать исключение и здесь. С марта по сентябрь театры Свердловской области из-за пандемии оказались закрыты для посещения, поэтому министерство культуры региона вместе с коллективами обсудило именно прошедший год. Также глава регионального минкульта Светлана Учайкина поделилась планами на 2021 год.

Ситуация с электротранспортом в Екатеринбурге давно беспокоит и чиновников, и жителей. Но на закупку современных машин нужны огромные деньги. Поэтому в 2021 году, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, электротранспорт Екатеринбурга планируется передать в концессию инвестору. Подробности столь крупной сделки не известны до сих пор, но "Областная газета" попыталась разрозненные факты в единую картину.

В немецком Арбере завершился первый этап Кубка IBU. Российские спортсменки сумели завоевать практически все медали, которые разыгрывались в трёх гонках. Свердловская биатлонистка Анастасия Шевченко по итогам трёх гонок завоевала три медали - бронзовую, серебряную и золотую. Узнать подробности об успехе уральской спортсменке можно в сегодняшнем номере "Областной газеты".