Продление режима самоизоляции и обновлённый список крещенских купелей: новости Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! Продление самоизоляции для граждан старше 65 лет и подготовка к празднику Крещения – рассказываем о самых важных и интересных новостях.

♦ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о продлении действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Самоизоляция для отдельных категорий граждан продлевается ещё на две недели, до 1 февраля. На Среднем Урале также сохраняются требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

♦ В Свердловской области расширили список купелей, где можно будет окунуться на Крещение. Количество организованных иорданей выросло до 112. Перечень дополнился купелями в посёлках Бисерть, Ачит, селе Афанасьевское, а также в городах Михайловск и Нижние Серги. При этом в Екатеринбурге стало на одну прорубь меньше.

♦ На этой неделе жители Свердловской области могут наблюдать за недоступной для невооружённого глаза планетой Уран. В ближайшие дни она будет находиться рядом с Марсом. 21 января к ним присоединится растущая Луна.