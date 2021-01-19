Стала известна ещё одна категория россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Возможность выхода на пенсию для медиков будет пересчитана в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва

Медики, которые лечат больных коронавирусом могут начать получать пенсию досрочно. Сейчас месяц работы с ковид-пациентами приравнивается к трём.

В связи с этим возможность выхода на пенсию у них будет пересчитана в 2021 году.

"Кроме того, им положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Выплата на покупку может доходить до 375 тысяч рублей. Медицинские работники также получили возможность приватизировать жильё при наличии определённого стажа. На федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах", - приводит Национальная служба новостей слова зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяны Кусайко.

Сейчас на лечении дома или в больницах остаются более 600 тысяч россиян с подтверждённым COVID-19.

Ранее "Областная газета" писала, кто может в 2021 году получить пенсию досрочно. Так, с учётом переходного периода женщины будут выходить на пенсию с 56,5 лет, мужчины - с 61,5 года. К этому моменту страховой стаж у мужчин должен составлять не менее 25 лет, у женщин - 20 лет. Кроме того, у желающего выйти на пенсию досрочно должно быть минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21.

Добавим, что право на досрочную пенсию имеют трудящиеся на тяжёлых и вредных производствах с учётом их общего страхового стажа и стажа на соответствующих видах работ, а также опекуны инвалидов с детства.

Читайте также:

В 2021 году среднегодовой размер пенсии составит 17 443 рубля.

ПФР начнёт рассылать уведомления о будущих пенсиях людям старше 45.