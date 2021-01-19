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Общество
19 января 2021, 11:39

Свердловские санврачи нашли 8 купелей с неудовлетворительным качеством воды

Мужчина искупался в купели

Они были приняты МЧС, но, как выяснилось, не одобрены Роспотребнадзором. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловское Управление Роспотребнадзора опубликовало результаты исследования воды в 112 купелях. В восьми из них были обнаружены вредные вещества.

Речь идёт о водоёмах в Екатеринбурге, Талице, Верхней Туре, п. Ключевск, Лосиный, Сарапулка, Троицкий и с. Черноусово. Например, в Малоисточинском пруду в столицы Урала в воде выявлены нефть, марганец и железо.

Перечень объектов с некачественной водой выглядит так:

  • Ургинский пруд в г. Талица (БПК5, ХПК); 
  • естественный водоём, пос. Ключевск, пер. Первомайский, 3а (окраска столбика); 
  • искусственный пожарный водоём, пос. Лосиный, ул.8 Марта,1 б гора Лиственная 23 км ЕКАД (окраска столбика); 
  • станция Водная, г. В. Тура (окраска столбика, ТКБ); 
  • пруд реки Сарапулка, п. Сарапулка, ул. Лесная на дамбе (окраска столбика); 
  • Малоистокский пруд, ГКУСО ЛОК ПСО "Малый Исток", г. Екатеринбург (нефть, марганец, железо, окраска столбика, ТКБ);  
  • Доковский пруд, п. Троицкий (ХПК); 
  • река Брусянка, с. Чероноусово Белоярский район (содержание взвешенных веществ). 

Они были приняты МЧС, но, как выяснилось, не одобрены Роспотребнадзором.

Одновременно санврачи представили список купелей, в которых качество воды соответствует нормативным показателям. Так, в Екатеринбурге приняты водоёмы в мкрн. Елизавет, ул. Базальтовая, 8а (карьер), купель "Калиновские разрезы" (Орджоникидзевский район).

С полным списком иорданей в Екатеринбурге и Свердловской области можно ознакомиться здесь. Ранее "Областная газета" показывала и рассказывала, как проходят крещенские купания. Они стартовали в ночь на 19 января. Сегодня православные верующие праздную Крещение Господне.

Список одобренных санврачими купелей. Фото: Роспотребнадзор

Областная газета Свердловской области

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