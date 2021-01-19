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Общество
19 января 2021, 11:54

Число безработных свердловчан выросло в 1,4 раза

центр занятости

Уровень безработицы на Среднем Урале составил 5,7%. Фото: Галина Соловьёва.

В ноябре 2020 года в Свердловской области зарегистрировали 121,9 тыс. безработных граждан. По сравнению с тем же месяцем 2019 года их численность выросла на 37 тыс., или в 1,4 раза.

Уровень безработицы на Среднем Урале составил 5,7%, тогда как ровно год назад он был 3,9%. При этом по наблюдениям за динамикой показателя в 2020 году можно сделать вывод о его снижении: во II квартале уровень безработицы достигал 6,8%, а в III - составил 6,2%. О сокращении числа граждан, сидящих без работы, ранее говорил заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

По данным Свердловскстата, численность рабочей силы в Свердловской области в ноябре составила 2 млн 132,5 тыс. человек. 2 млн 10,6 тыс. из них классифицировались как занятые. Численность трудоустроенных уральцев за год сократилась почти на 70 тыс.

Областная газета Свердловской области

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