На Среднем Урале скончались ещё 18 жителей с ковидом

COVID-19 унёс жизни ещё 18 свердловчан. Общее число умерших c коронавирусной инфекцией в Свердловской достигло 1 839.
Эту информацию подтвердили региональный и федеральный оперштабы по борьбе с COVID-19. С начала 2021 года на Среднем Урале зарегистрировали более 300 летальных исходов от ковида.
Накануне стало известно о 17 скончавшихся. В тяжёлом состоянии в больницах находятся более 500 свердловчан.
Добавим, в целом по России сегодня зафиксировали 586 случаев смерти от коронавируса. За всё время пандемии скончались 66 623 ковид-пациента.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале