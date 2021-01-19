На Среднем Урале скончались ещё 18 жителей с ковидом

В тяжёлом состоянии в больницах находятся более 500 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

COVID-19 унёс жизни ещё 18 свердловчан. Общее число умерших c коронавирусной инфекцией в Свердловской достигло 1 839.

Эту информацию подтвердили региональный и федеральный оперштабы по борьбе с COVID-19. С начала 2021 года на Среднем Урале зарегистрировали более 300 летальных исходов от ковида.

Накануне стало известно о 17 скончавшихся. В тяжёлом состоянии в больницах находятся более 500 свердловчан.

Добавим, в целом по России сегодня зафиксировали 586 случаев смерти от коронавируса. За всё время пандемии скончались 66 623 ковид-пациента.