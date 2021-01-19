Чтобы не допустить образования огромного катка, дорожники собирали на Пехотинцев мокрый снег. Фото: Галина Соловьёва

Средний Урал пережил тридцатиградусные морозы, и синоптики вновь обещают нам в ближайшие ночи до –36 °С. После череды мягких зим такие температуры, в общем-то обычные для наших широт, стали для некоторых территорий настоящим испытанием. Сразу в нескольких муниципалитетах они привели к серьёзным коммунальным авариям и остановке работы образовательных учреждений.

Городские неприятности

Говорят, что рвётся там, где тонко. В Екатеринбурге таких «тонких» мест в морозные дни оказалось предостаточно: на Вторчермете, Уралмаше, Юго-Западе. Например, жители пяти многоквартирных домов на бульваре Денисова-Уральского в новогодние каникулы трое суток оставались без воды из-за коммунальной аварии. По этому адресу и раньше случались прорывы трубопровода, поэтому посреди зимы коммунальщики решили заменить изношенный участок трубы. Дома при этом переключили на другой ввод.

15 января случился потоп на Сортировке: улицы залила холодная вода ржавого оттенка из лопнувшей подземной трубы. Движение транспорта по улице Пехотинцев было остановлено. В детсаду №85 отключили воду.

Жители Нижнего Тагила в морозы также наблюдали половодье. Из-за прорыва трубы потоки горячей воды устремились по улице Горошникова к воротам парка имени Бондина. От водоснабжения было отключено здание администрации Ленинского района.

Также 15 января пришлось ударно поработать, устраняя прорывы на теплотрассах, энергетикам Кировграда. Они спасли от замерзания жителей 18 многоквартирных домов, а также воспитанников детского сада №3.

– Порыв аварийно-восстановительная бригада ликвидировала оперативно – утром поступил сигнал. Уже в час дня батареи в домах жителей снова начали нагреваться, – сообщил начальник Кировградского района ОАО «Объединённая теплоснабжающая компания» Дмитрий Гнусов.

В Каменске-Уральском прорыв трубопровода привёл к отключению холодного водоснабжения трёх многоквартирных домов. Без воды на сутки остались 1 620 человек. А в Первоуральске изрядно потрепала нервы горожанам коммунальная авария на улице Ленина. Прорыв на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм случился рано утром 16 января. Без отопления остались жители улиц Ленина, Данилова, Чекистов, Строителей, Береговой, бульвара Юности. В некоторых домах была отключена и горячая вода. Пока шли раскопки, подачу тепла переключили на другой трубопровод.

Сельские беды

Если аварии в городах устранялись, как правило, в течение суток, то в сельских территориях процесс шёл гораздо медленнее. Так, в селе Позариха Каменского ГО три дня не принимал воспитанников детсад «Колосок». В учреждении и в ближайших домах не было воды – перемёрзли трубы. Из-за прорывов на теплотрассе вынуждены были отправиться после новогодних каникул на краткосрочный дистант ученики школы в селе Лая Горноуральского ГО. Этим сетям уже полвека, поэтому участок, где обнаружили три повреждения, пришлось срочно менять.

Самый большой урон нанесли морозы станционному посёлку Михайловский завод. Там из-за перемёрзших сетей исчезла вода в школе и уличных колонках. 13 января работа школы, где обучаются 43 ребёнка, была приостановлена, и до сих пор проблема не решена.

– Дети продолжают учёбу в Михайловске – в десяти километрах от посёлка. Мы организовали подвоз учеников и их питание, – рассказал директор школы №1 Михайловска (поселковая школа является её филиалом) Сергей Щипанов.

Сергей Владиславович объяснил, что водовод в посёлке является бесхозным, поэтому чинить его никто не спешит. Штаб по устранению аварии рассматривает несколько путей решения проблемы, в том числе обустройства нового водовода. О закрытии школы, в которой шесть лет назад сделан большой ремонт, речи не идёт.

Интересно, что ещё 11 января областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в связи с морозами потребовал от коммунальных служб муниципалитетов быть готовыми к авралам:

– Поскольку в этих условиях любые сбои в работе систем жизнеобеспечения могут повлечь за собой серьёзные последствия, аварийные бригады энергетиков и коммунального комплекса должны незамедлительно устранять любые, даже незначительные нарушения. Особое внимание специалистов должно уделяться бесперебойному ресурсоснабжению жилого фонда и учреждений социального назначения с дневным и круглосуточным пребыванием людей.

Что же получается – морозная уральская зима вновь стала для коммунальщиков неожиданностью?

Кстати К морозам оказались не готовы не только коммунальные сети, но и общественный транспорт. Так, в Нижнем Тагиле в течение трёх дней одна за другой следовали аварии на трамвайных линиях. Сначала из строя вышел трансформатор, парализовав движение между Гальянкой и центром города. Затем фиксировались порывы контактной сети и пробуксовка вагонов из-за наледи на рельсах. В мэрии решили во избежание заносов рельсов необходимо в морозы обеспечить круглосуточное движение трамвая.

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Разлив воды на Пехотинцев в Екатеринбурге стал опасным квестом для пешеходов. Фото: Галина Соловьёва

Перейти улицу во время коммунальной аварии на Пехотинцев было особенно трудно инвалидам и мамочкам с колясками. Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №008 от 20.01.2021 под заголовком «Опять зима пришла неожиданно?»