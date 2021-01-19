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Общество
19 января 2021, 13:44

Ремонт объекта культурного наследия в центре Екатеринбурга обернулся крупным штрафом

В Екатеринбурге суд оштрафовал организацию за несогласованный ремонт объекта культурного наследия.

В Екатеринбурге суд оштрафовал организацию за несогласованный ремонт объекта культурного наследия. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге суд оштрафовал организацию за несогласованный ремонт объекта культурного наследия. МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту»  заплатит 100 тысяч рублей за работы в «Доме коммуны» на ул. Вайнера.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, речь идёт о здании «Дом горсовета № 5 («Дом коммуна»)» на ул. Вайнера, 9А в Екатеринбурге. 28 декабря 2001 года постановлением правительства Свердловской области дом был принят на государственную охрану и зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия.

В июле 2020 года специалист отдела государственного надзора за объектами культурного наследия посетил здание для проверки его состояния. Выяснилось, что на пятом этаже ведётся ремонт.

Работы проводило ООО «Юнивест-Строй» по заказу МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту». Разрешения и согласованной научно-проектной документации получено не было.

Подрядчик провёл демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, отбивку штукатурки с поверхностей кирпичных и деревянных стен, потолков, разборку облицовки стен, разборку покрытий пола и облицовку стен гипсокартонными листами. Отмечается, что «несогласованные работы создавали угрозу причинения вреда объекту культурного наследия и могли оказать негативное воздействие на предмет охраны».

Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ) и назначили штраф в 200 тыс. рублей.

Учреждение обжаловало это решение в Свердловском областном суде. Суд апелляционной инстанции согласился, что нарушение имело место, но посчитал штраф в 200 тысяч слишком суровым наказанием и снизил сумму до низшего предела в 100 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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