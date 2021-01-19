Количество купальщиков на Крещение в Свердловской области упало в три раза из-за коронавируса

Ночные купания на озере Шарташ были особенно многолюдными. Фото: Галина Соловьёва

Несмотря на призыв свердловских властей из-за пандемии воздержаться от массового купания в проруби во время православного праздника Крещения, иордани в области не пустовали. Тем не менее места массовых крещенских купаний в этот раз посетили почти в три раза меньше человек, чем в прошлом году.

По данным Главного управления МЧС России по Свердловской области, в этом году на Крещение были оборудованы 112 организованных прорубей – на 40 меньше, чем в 2020 году. В Екатеринбурге окунуться в иордани можно было на шести водоёмах, для купаний приспособили 17 мест. Из них самыми посещаемыми оказались оборудованные проруби на озере Шарташ, в районе Академическом и на Верх-Исетском водохранилище. Народ потянулся туда уже вечером в Крещенский сочельник, но самый большой наплыв купальщиков наблюдался на Шарташе и ВИЗе ближе к полуночи, а затем днём 19 января. И это несмотря на то, что погода явно не благоприятствовала погружениям в ледяную воду: в ночь на 19 января температура в Екатеринбурге опускалась ниже 20 градусов. При этом масочный режим соблюдали немногие.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на 15 часов 19 января происшествий на водоёмах Свердловской области зарегистрировано не было. В местах купаний обустроили 93 пункта обогрева, более 1,5 тысячи сотрудников МЧС, полиции, медицинских работников несли 18 и 19 января дежурство на свердловских водоёмах. Места массового купания в эти дни посетили, по данным ведомства, свыше 20 тысяч свердловчан. Для сравнения: в прошлом году в крещенских купаниях в регионе приняли участие около 60 тысяч человек, в том числе и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этом году на своей странице в «Инстаграм» он предложил жителям региона отказаться от купания в проруби на праздник из-за угрозы заражения коронавирусом.

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У екатеринбургских иорданей всю ночь дежурили сотрудники МЧС. Фото: Галина Соловьёва

Чин освящения воды проводили в эти дни дважды: в Крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления. Фото: Галина Соловьёва

На ВИЗе среди купающихся можно было увидеть и детей, и стариков. Фото: Галина Соловьёва

В тёплой палатке окунулись в прорубь иностранные студенты, обучающиеся в екатеринбургских вузах. Фото: Галина Соловьёва