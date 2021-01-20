Массовая вакцинация, влияние соцсетей на политику и интервью с Натальей Кирилловой: обзор номера за 20 января

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С понедельника в Свердловской области, как и в остальных регионах России, стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. С начала клинических испытаний первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" поступило около 15 тысяч доз вакцин, 12 тысяч человек уже привиты. Число желающих растёт с каждым днём, поэтому журналисты «Облгазеты» собрали в одном материале все главные вопросы по вакцинации и ответы на них.

В последние недели произошло сразу несколько масштабных скандалов с участием соцсетей. Они были связаны с новым пользовательским соглашением WhatsApp, с блокировкой аккаунта российской вакцины "Спутник V", с призывами американской НКО "Коалиция за безопасный интернет" исключить Telegram из App Store. Но самый громкий случай – бан американского президента Дональда Трампа сначала в Twitter, а потом и на других крупных ресурсах. "ОГ" решила подробнее разобраться в сложившейся ситуации, взглянуть на будущее соцсетей в качестве платформы для ведения политической войны, и выяснить, может ли произойти нечто подобное в России.

В Издательстве Уральского университета вышла книга "Культ маски", в которой доктор культурологии, кандидат искусствоведения профессор Наталья Кириллова создала полномасштабный – во времени и географии – портрет того, что "никогда не сможет стать просто вещью среди вещей". Мы пообщалась с автором книги и попытались выяснить, в чём состоит феномен маски и каково её значение для человека.