Замечания по уборке снега в Екатеринбурге и распределение полномочий в руководстве области: новости дня

Уже завтра в столицу Урала снова могут вернуться снегопады. Фото: Галина Соловьёва

Добрый вечер! Рассказываем о главных новостях за 19 января.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распределил полномочия между своими заместителями указом №9-УГ. Теперь работу минфина будет курировать замглавы региона Олег Чемезов. Он продолжит курировать работу министерства экономики и территориального развития, департаментов информатизации и связи, по труду и занятости населения, госзакупок и региональной энергетической комиссии. Этим же указом губернатора скорректированы полномочия ещё двух заместителей.

Прокуратура сегодня внесла представление Алексею Орлову за плохую уборку снега в Екатеринбурге. Врио главы города признал, что от жителей поступает много жалоб на снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары.

"В связи с этим принято решение об усилении контроля за работой ДЭУ и подрядных организаций. Начиная с четверга каждое утро мой заместитель по вопросам благоустройства Алексей Бубнов будет проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач на каждый день. Службе квартальных поручено осуществлять ежедневный контроль", - написал Алексей Орлов в своём Instagram.

Уже завтра в столицу Урала снова могут вернуться снегопады.

Минздрав РФ направил в регионы правила организации вакцинации от COVID-19. В правилах прописано, что россиянам не надо сдавать тест на антитела перед прививкой, а после прививки 30 минут находиться под наблюдением врачей. Памятка для пациентов по ссылке.

В Свердловской области проходят крещенские купания-2021. В 112 купелей окунулись 20 тысяч человек. Это в три раза меньше, чем в прошлом году. Фоторепортаж с ночных купаний можно посмотреть здесь.

Отметим, что в прорубь в праздник Крещения Господне окунулся Президент России Владимир Путин. Он сделал это утром 19 января в Подмосковье. Фото тут.