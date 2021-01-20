Главам свердловских муниципалитетов поручено следить за температурой в детсадах и школах в морозы

Главам свердловских муниципалитетов поручено следить за температурой в детсадах и школах в морозы. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости контролировать температурный режим в детских садах, школах, больницах и других соцучреждениях в ежедневном режиме. Соответствующая задача возложена на глав муниципалитетов.

Глава региона также обратился к профильным ведомствам и службам относительно непогоды.

"Прошу глав муниципалитетов, министров энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства держать под постоянным контролем работу систем жизнеобеспечения населения, состояние автомобильных дорог, их очистку от снега и наката", – сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, накануне прокуратура внесла представление Алексею Орлову за плохую уборку снега в Екатеринбурге. Врио главы уральской столицы признал, что от жителей поступает много жалоб на снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары.

"В связи с этим принято решение об усилении контроля за работой ДЭУ и подрядных организаций. Начиная с четверга каждое утро мой заместитель по вопросам благоустройства Алексей Бубнов будет проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач на каждый день", – написал Алексей Орлов в Instagram.

Сегодня же Екатеринбург встал в пробки после очередного снегопада.

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