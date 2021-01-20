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Общество
20 января 2021, 11:23

В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

Сгоревшие стены дома

В начале прошлой недели общественность потрясла информация о пожаре в Екатеринбурге, в рельтате которого погибли 8 человек. Предварительной причиной возгорания называется неострожное обращение с огнём. Фото: Галина Соловьёва

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов ввёл в городе особый противопожарный режим. Это связано с понижением температурных показателей и, как следствие, повышением пожарной опасности.

Спецрежим будет действовать до особого распоряжения. Он подразумевает проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения требований безопасности зимой. Согласно постановлению, УК и ТСЖ рекомендовано провести противопожарные инструктажи и обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной техники в случае возгорания дома.

Алексей Орлов взял исполнения постановления на контроль.

Ранее особый противопожарный режим действовал в столице Урала в новогодние праздники. С 19 января такой режим также введён в Нижнем Тагиле.

Напомним, что в начале прошлой недели общественность потрясла информация о пожаре в Екатеринбурге на ул. Рассветной, 7. В результате трагедии погибли восемь человек: семеро взрослых и один ребёнок. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Но люди погибли также на пятом и на девятом этажах – из-за отравления угарным газом. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём. "Областная газета" подробно рассказывала об этом ЧП.

Областная газета Свердловской области

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