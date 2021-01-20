Муж мало зарабатывает…

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Мой муж уже сменил пять или шесть зарплат, и все одна меньше другой. Год все зарплаты копил на смартфон, сейчас опять все зарплаты кладёт на смартфон, а в семью приносит только смартфон! А ведь нам уже пора задуматься о детях. Их у нас и так уже двое, а дальше-то чего будет? Трое? Доширанна

Мой Нищебрэд Питт тоже не добытчик. Мы с ним не расписаны, он в розыске, целыми днями лежит под диваном, прячется. Я ему говорю: оторви свою задницу от обратной стороны дивана, а его всё устраивает. Так и сидит «под шконкой». Няша-Дуняша

У нас тоже был период, когда муж работал на трёх работах, и ни на одной не платили! Вот это была жесть! Потом на одной работе фура с мясом перевернулась, так мы мясом полквартиры забили и выжили! Верзунчик

Мы сразу после свадьбы жили на хлебе и воде и умудрялись откладывать на развод. И ещё как-то кредит умудрялись не выплачивать!Ангелица

А вы, когда замуж выходили, неужели с его формой 3-НДФЛ не ознакомились?! Нет? Тогда себя только и вините! Бюджет Бардо

Когда муж начинает мало зарабатывать, я просто напоминаю ему, и он начинает зарабатывать больше. Он просто забывает иногда, что надо много зарабатывать. Ну и ещё, кто он, кто я и откуда его взяли. Мамаша Бараш

Мой тупо стесняется попросить у начальства. Я сама уже раз пятьсот в него переодевалась, бухала с его боссами и просила! Selfmade Milf

Пилить я его пилила, чтоб он тоже чёнить пилил там у себя на работе. А он взял и упилил к другой. Аярыба Ярыба

А слышали, как многие говорят, что чёрная зарплата больше? Думаю, что это россизм! Неважно, какого цвета зарплата, важно уметь ей пользоваться! Леди Ду

Я бы вообще на вашем месте поехала на месяц-другой пожить к какому-нибудь состоятельному мужику! А он пусть… я не знаю… пусть ему как-то станет плохо! Королевишня

Зарплата у моего мужа пускай небольшая, но зато она вся-вся только моя, до последней копеечки! Моя и больше ничья! Простолюбимка

Вы справитесь, вы сильная, и если вы с мужем справитесь и ему нормально наваляете, то потом вы вместе с ним со всем справитесь! Дейнерис Внатурерождённая

Можно пойти от отвратного: сделай ему дорогой подарок! Например, сумку с его вещами. Медвежанна

Пока я его не встретила, мне ваще было пофигу, сколько он там зарабатывает. А потом, прикиньте, он на первое же свидание принёс денег! Я такая, говорю, ничо ты, серьёзно настроился! Мы же типа покамест не муж с женой. А он такой, говорит, что у них в семье так принято: ребёнку дают деньги на свидания с 14 лет! Куртизаинька

Мой муж, когда мало зарабатывал, всегда стремился к бо́льшему. А когда стал много зарабатывать, стал стремиться к другим бабам! Вот такой, понимаешь, здоровый карьеризм! Лягушастик

Мой у меня зарабатывает нормально – сколько дам, столько и зарабатывает он у меня. Незабалуйка

Мой МЧ уволился с кафедры, устроился в бои без правил. Зарплату пока только люлями получает, и помногу, но я не жалуюсь. Лишь бы работа мужику была по душе. Элеанор Рэгби

Мой муж изменил мне в лучшую сторону! Ой, это я форумом ошиблась, простите, девочки! Pavianna

Иллюстрация: Виктор Балабас

Опубликовано в №009 от 21.01.2021