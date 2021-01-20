В Екатеринбурге пройдёт перепись земельных участков и поголовья скота

В этом году по всей России должна пройти большая перепись населения. Фото: Алексей Кунилов

Врип главы Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году. Будут собираться данные о земельных участках и поголовье скота.

Ответственными назначены Земельный комитет и руководители территориальных органов администрации города. Собранная информация о землепользователях, актуализированная на 01.07.2020, на основании данных книг похозяйственного учёта, будет передана в Свердловскстат.

Постановлением утверждён состав комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи. Её возглавил замглавы Екатеринбургапо вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

Напомним, что в этом году по всей России должна пройти перепись населения. Основной её период пройдёт в апреле 2021 года. При этом в некоторых свердловских муниципалитетах перепись началась ещё в 2020 году.

Публикуем текст постановления Алексея Орлова:

Фото: постановление

Фото: постановление

Фото: постановление