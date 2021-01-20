С начала года жертвами COVID-19 стали 346 свердловчан

С начала года жертвами COVID-19 стали 346 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 16 смертей пациентов с коронавирусом. С начала года насчитывается 346 жертв COVID-19.

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 855, сообщают региональный и федеральный оперштабы по борьбе с инфекцией.

В целом по России сегодня зафиксировали 597 случаев смерти от коронавируса. За всё время от пандемии в стране скончались 67 220 человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 389 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 66 359 свердловчан. Из них из больниц выписались 58 816 человек. Около 6 тысяч граждан остаются в медучреждениях.