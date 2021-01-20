Татьяна Мерзлякова представила депутатам ежегодный доклад омбудсмена

Об особенностях нынешнего доклада Татьяна Мерзлякова рассказала в ходе пресс-конференции. Фото: скриншот записи пресс-конференции

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила депутатам Законодательного собрания региона ежегодный доклад омбудсмена. После изучения документа парламентариями он будет опубликован в «Областной газете».

Об особенностях нынешнего доклада Татьяна Мерзлякова рассказала сегодня в ходе пресс-конференции.

«Первая часть доклада впервые посвящена здравоохранению. Мы фиксируем, что оптимизация системы здравоохранения сыграла не самую положительную роль в начале кампании, связанной с инфекционными отделениями. Нам приходилось моментально разворачивать то, что ранее было свернуто. Мы просим власти Свердловской области обратить на это внимание, обязательно сделать все возможные выводы и готовиться к непредсказуемым ситуациям в любой момент», - призвала Татьяна Мерзлякова.

По словам омбудсмена, в докладе сделаны выводы о сложности доступности медицинской помощи в период пандемии. В первую очередь это касается больниц Екатеринбурга.

«Проблема есть и мы её описали. Это первичное здравоохранение. И сельское, и внутри Екатеринбурга. Привыкли говорить, что на селе всё плохо. Пандемия показала, что хуже чем в центре Екатеринбурга, нет даже в Таборинском и Гаринском районах», - заявила уполномоченный по правам человека.

Также в докладе омбудсмена большой блок посвящён международному сотрудничеству. Татьяна Мерзлякова отметила, что в прошлом году она принимала участие во всех международных событиях в сфере прав человека и написала об этом в докладе, уделив этому вопросу «как никогда много внимания»

Также существенные блоки в отчёте посвящены поправкам в Конституцию РФ и работе в прошлом году силового блока.

«Я впервые чётко представляю губернатору и депутатам (а в «Областной газете» прочитает и всё население), что в Конституции изменилось в первую очередь — мы добавили ценности».

Напомним, Татьяна Мерзлякова входила в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Ранее омбудсмен рассказывала, над какими поправками она работала лично.

«Документ, как правило, всегда тщательно изучается депутатами. Он был представлен заранее - 15 числа, в электронном виде. Сейчас мы подготавливаем его в традиционном журнальном варианте и после того, как Законодательное собрание одобрит его и примет поставление, доклад будет опубликован в «Областной газете», - рассказала Татьяна Мерзлякова.