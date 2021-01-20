Стало известно, как изменятся пенсии свердловчан в 2021 году

В Свердловской области сегодня проживают 1,3 миллиона пенсионеров (в том числе 286 тысяч - работающих) и 320 тысяч предпенсионеров. Фото: Павел Ворожцов

С 1 января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%. Выплаты выросли в среднем на тысячу рублей, до 17,3 тысячи в Свердловской области. Стало изменится, как ещё будут меняться пенсии.

"Третий год индексация страховых пенсий происходит раньше, до этого она проводилась с 1 февраля. В этом году она затронула более 950 тысяч свердловских пенсионеров", - рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции замуправляющего Отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина.

С 1 февраля на 4,9% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам — инвалидам, участникам войны и боевых действий. С 1 апреля повысятся пенсии ещё 110 тысяч свердловчан, в том числе получающих социальные пенсии. Размер индексации будет зависеть от роста прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, с августа будет проведён перерасчёт выплат работающим пенсионерам.

По данным Ольги Шубиной, в Свердловской области сегодня проживают 1,3 миллиона пенсионеров (в том числе 286 тысяч - работающих) и 320 тысяч предпенсионеров.

Ранее "Областная газета" писала, кто может в 2021 году получить пенсию досрочно. Так, с учётом переходного периода женщины будут выходить на пенсию с 56,5 лет, мужчины - с 61,5 года при наличии 12 лет страхового стажа. У желающего выйти на пенсию досрочно должно быть минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21. Стоимость одного индивидуального коэффициента в этом году - 96 рублей 86 копеек.

Ольга Шубина также напомнила бесплатный телефон ПФР для консультаций - 8 800 600 03 89.

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