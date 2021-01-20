Свердловский омбудсмен возобновляет выездные приёмы населения

В прошлом году большинство приёмов населения свердловский омбудсмен была вынуждена проводить в онлайн-формате. Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова возобновит выездные приёмы населения. В этом году омбудсмен планирует уделить особое внимание условиям работы медицинских работников в сельских ФАПах.

О планах на предстоящий год Татьяна Мерзлякова рассказала сегодня в ходе пресс-конференции. По словам омбудсмена, первый приём состоится уже в ближайшее время в Невьянске. Также в этом году Татьяна Мерзлякова планирует активно посещать ФАПы.

«Мы очень благодарны, что губернатор назвал 2021 - Годом медицинского работника. Думаю, это решение было принято всем миром. Этот год пройдёт для меня под знаком условий работы врачей. При каждом приёме населения я буду обязательно посещать медицинское учреждение. Не только с целью проверки доступности медицинской помощи для населения, но и посмотреть условия, в которых работают наши фельдшеры, врачи и медсёстры», - подчеркнула Татьяна Мерзлякова.

Добавим, что в прошлом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции большинство приёмов свердловский омбудсмен была вынуждена проводить в онлайн-формате, чтобы не подвергать людей риску. При этом в начале года Татьяна Мерзлякова провела выездные приёмы населения в Берёзовском, Полевском, Каменск-Уральском и Артёмовском.

Добавим, что, по словам свердловского омбудсмена, главной особенностью прошлого года стало то, что 46% обращений поступило уполномоченному в электронном виде. Для сравнения: в позапрошлом году таких обращений было 23%. При этом бумажные письма по-прежнему продолжали поступать - их число даже возросло. Всего в прошлом году было зарегистрировано 4 495 писем, за прошлый период таких обращений пришло 4 482.

Ранее Татьяна Мерзлякова рассказала об особенностях нынешнего доклада Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, который уже представлен депутатам Законодательного собрания региона.