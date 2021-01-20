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Общество
20 января 2021, 15:22

В Свердловской области выявили пять несанкционированных купелей

купель

В Свердловской области выявили пять несанкционированных купелей. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области в период крещенских купаний было выявлено пять несанкционированных купелей. Сотрудники МЧС их оперативно ликвидировали.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, неутверждённые проруби были выявлены в селе Петрокаменском Горноуральского ГО, на реке Большой Лае в Нижнем Тагиле, на реке Алабашке в Алапаевском районе, на реке Сосьве в Гаринском ГО, а также в екатеринбургском посёлке Северке.

Официальных купелей на территории региона было значительно больше – 112. В них искупались 39 200 человек, что почти на 19 тысяч меньше, чем в прошлом году. Популярностью у свердловчан пользовались иордани, обустроенные на озере Шарташе и Верх-Исетском пруду уральской столицы, на реках Актай и Туре в Верхотурье, а также на водоёмах Первоуральска и Нижнего Тагила. "Областная газета" показывала и рассказывала, как проходят крещенские купания.

Сегодня все купели будут огорожены и засыпаны снегом.

Напомним, ранее свердловские санврачи опубликовали результаты исследования воды в 112 купелях. В восьми из них были обнаружены вредные вещества.

Областная газета Свердловской области

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