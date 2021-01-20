Глава региона побывал в новых нижнетагильских садиках и прошедшей капремонт школе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил ход выполнения нацпроекта «Демография» в Нижнем Тагиле. Он побывал в двух только что открывшихся детсадах и прошедшей капремонт школе и остался доволен.
Детсады. Два года назад мэрия Нижнего Тагила получила поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева определить потребность в строительстве зданий дошкольных образовательных организаций. Проанализировав ситуацию, городские власти взяли курс на создание ясельных групп, так как на 1 января 2020 года в очереди оказались 1300 детей от полутора до трёх лет.
На территории Гальяно-Горбуновского массива развернулись «малышовские» стройки. Это самый быстрорастущий микрорайон города. В 2019 году здесь была открыта школа №100, и вот теперь, словно спутники планету, её окружили детские сады. На строительство трёх дошкольных учреждений с ясельными группами из областного и городского бюджетов потрачено 393 миллиона рублей.
– Пообщались с родителями, они в восторге. Будем продолжать строительство, – после посещения садиков сделал вывод губернатор.
Школа. Тагильчане, учившиеся когда-то в школе №85 на Красном Камне, сегодня вряд ли узнали бы это учебное заведение. На их долю достались обшарпанные стены, неоткрывающиеся окна и облюбованный собачниками стадион. Ребят, пришедших нынче на занятия, встречает здание с дворцовым шармом и современно «упакованные» кабинеты. Вторая молодость школы обошлась в 200 миллионов рублей.
– После капитального ремонта в школе старыми остались только стены. Ребята начали учиться на оборудовании, которое соответствует современным стандартам, – отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Курс на обновление старых учебных заведений губернатор назвал перспективным.
– Нижний Тагил выбрал своеобразный вектор развития. Здесь обновляют учебные здания, которые украшают город. Школа №85 снаружи выглядит величественно, с декоративными элементами, а внутри – современные декор и наполнение, – оценил итоги капитального ремонта школы №85 Евгений Куйвашев.
Также глава региона провёл заседание оргкомитета по празднованию 300-летия Нижнего Тагила, которое состоится в 2022 году. Подробнее о подготовке к торжествам читайте в ближайших номерах «Областной газеты».
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- Опубликовано в №009 от 21.01.2021 под заголовком «Евгений Куйвашев побывал в гостях у тагильских дошколят»