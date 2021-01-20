Названы 11 кандидатур в Общественную палату Екатеринбурга

Комиссия по местному самоуправлению гордумы рекомендовала 11 кандидатур в Общественную палату Екатеринбурга. В списке – ректоры Уральского горного университета и УрГЭУ и президент Уральской палаты недвижимости.
Как сообщает пресс-служба муниципального парламента, вопрос о формировании Общественной палаты Екатеринбурга рассматривался в ходе очередного заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.
Всего в гордуму поступили документы от 31 кандидата. 14 заявлений подали организации, ещё 17 – самовыдвиженцы. При этом шестеро кандидатур были отклонены – они представили неполный пакет документов.
Оставшимся претендентам было дано по три минуты на выступление перед депутатами и рассказ о себе. Каждому из них было задано по одному вопросу.
Большинством голосов выбрано 11 кандидатур:
- директор лицея №12 Евгений Вотинцев;
- управляющий офисом ВТБ Алексей Долгов;
- ректор Уральского горного университета Алексей Душин;
- председатель Чкаловского отделения Всероссийского общества инвалидов Олег Крушинский;
- руководитель областного профсоюза рабочих горно-металлургической отрасли Валерий Кусков;
- глава представительства госкорпорации «Ростех» в Свердловской области, председатель областного отделения Союза машиностроителей России Павел Лыжин;
- ректор УрГЭУ Яков Силин;
- президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева;
- директор компании Prinzip Геннадий Черных;
- член «Единой России» Дмитрий Чукреев;
- председатель совета Свердловского отделения «Опора России» Илья Тыщенко.
Окончательное решение депутаты примут на очередном заседании Екатеринбургской городской думы, в ходе которого будут снова рассмотрены все 25 кандидатур.
В Общественную палату города входят 33 человека. Треть состава утверждает глава Екатеринбурга, треть – городская дума, а оставшуюся часть – уже назначенные члены палаты. Формирование нового состава палаты началось с 30 ноября.