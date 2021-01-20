Названы 11 кандидатур в Общественную палату Екатеринбурга

Формирование нового состава палаты началось с 30 ноября. Фото: Галина Соловьева

Комиссия по местному самоуправлению гордумы рекомендовала 11 кандидатур в Общественную палату Екатеринбурга. В списке – ректоры Уральского горного университета и УрГЭУ и президент Уральской палаты недвижимости.

Как сообщает пресс-служба муниципального парламента, вопрос о формировании Общественной палаты Екатеринбурга рассматривался в ходе очередного заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

Всего в гордуму поступили документы от 31 кандидата. 14 заявлений подали организации, ещё 17 – самовыдвиженцы. При этом шестеро кандидатур были отклонены – они представили неполный пакет документов.

Оставшимся претендентам было дано по три минуты на выступление перед депутатами и рассказ о себе. Каждому из них было задано по одному вопросу.

Большинством голосов выбрано 11 кандидатур:

директор лицея №12 Евгений Вотинцев; управляющий офисом ВТБ Алексей Долгов; ректор Уральского горного университета Алексей Душин; председатель Чкаловского отделения Всероссийского общества инвалидов Олег Крушинский; руководитель областного профсоюза рабочих горно-металлургической отрасли Валерий Кусков; глава представительства госкорпорации «Ростех» в Свердловской области, председатель областного отделения Союза машиностроителей России Павел Лыжин; ректор УрГЭУ Яков Силин; президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева; директор компании Prinzip Геннадий Черных; член «Единой России» Дмитрий Чукреев; председатель совета Свердловского отделения «Опора России» Илья Тыщенко.

Окончательное решение депутаты примут на очередном заседании Екатеринбургской городской думы, в ходе которого будут снова рассмотрены все 25 кандидатур.

В Общественную палату города входят 33 человека. Треть состава утверждает глава Екатеринбурга, треть – городская дума, а оставшуюся часть – уже назначенные члены палаты. Формирование нового состава палаты началось с 30 ноября.