Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Алексея Навального о "дворце Путина"

Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о "дворце Путина". Фото: пресс-служба Кремля.

Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ознакомились с публикацией главы Фонда борьбы с коррупции (ФБК) Алексея Навального о "дворце Путина". Пресс-секретарь Президента России отметил, что главе государства "вменяется то, чего не существует".

"Вся собственность Президента России декларируется ежегодно, изложена в публикуемой ежегодной декларации", - передаёт ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что под видео приводятся номера счетов с просьбой переводить на них деньги. "Это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон", - заявил Песков. Он призвал граждан хорошо подумать перед тем, как перечислить деньги создателям материала.

Также пресс-секретарь президента добавил, что Кремлю известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на российского лидера. "Они были и, к сожалению, будут продолжаться", - отметил Песков.

Напомним, накануне ФБК опубликовал расследование "Дворец для Путина", в котором говорится о якобы построенном за 100 млрд рублей комплексе резиденций под Геленджиком.

В конце прошлой недели Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где проходил реабилитацию после отравления. Во время прохождения погранконтроля в московском аэропорту Шереметьево блогера задержали. Позже его заключили под стражу на 30 суток до 15 февраля.