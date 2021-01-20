В Роспотребнадзоре рассказали, кто и где чаще всего травится алкоголем на Среднем Урале

Роспотребнадзор озвучил статистику по алкогольным отравлениям в Свердловской области за 2020 год. Фото: Алексей Кунилов.

Роспотребнадзор озвучил статистику по алкогольным отравлениям в Свердловской области за 2020 год. Санитарные врачи представили возрастную структуру и рассказали в каких муниципалитетах чаще травились свердловчане в прошлом году.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в 2020 году в больницы Свердловской области с диагнозом «острое отравление алкоголем» госпитализированы 998 человек (27,7 % от всех случаев отравлений, произошедших за прошлый год). По сравнению с 2019 годом, показатель алкогольных отравлений упал на 28%.

Чаще всего алкоголем травились свердловчане от 36 до 54 лет (таких набралось 388 человек, или 39%). На втором месте граждане старше 55 лет (198 человек, 19,8%), на третьем — жители региона от 18 до 35 лет (166 человек, 16,6%). Кроме того, в 2020 году с алкогольным отравлением в больницы угодили 139 подростков от 15 до 17 лет (14%) и 107 детей до 14 лет (10,7%).

Отмечается также, что женщины в прошлом году травились алкоголем более чем в 5 раз реже, чем мужчины — 194 человека (19%) против 804 (81%).

Больше половины отравившихся свердловчан (492 человека или 49%) — неработающие свердловчане трудоспособного возраста. 143 отравившихся — школьники, 29 — неорганизованные дети, 84 – работающие граждане, 135 – пенсионеры и инвалиды.

Добавим, что в прошлом году смертность от отравлений алкоголем на Среднем Урале составила 6,5 на 100 тысяч жителей. Всего по этой причине умерло 269 свердловчан, что на 12% меньше, чем годом ранее.

В зоне риска по острым бытовым отравлениям алкоголем являются Артинский ГО, МО Каменск-Уральский, Нижний Тагил, и ГО Дегтярск.

По смертности от отравлений алкоголем (по показателю на 100 тыс. жителей) лидируют Алапаевский район, Каменский ГО, Сосьвинский ГО, Серовский ГО, Артинский ГО, Новолялинский ГО и Гаринский ГО.

Ранее сообщалось, что в минувшие новогодние праздники свердловчане стали реже травится алкоголем.