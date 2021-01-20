Евгений Куйвашев провёл в Нижнем Тагиле совещание по подготовке к 300-летию города

Евгений Куйвашев провёл совещание по подготовке к празднованию 300-летия города. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил провёл совещание по подготовке к празднованию 300-летия города. До знакового события осталось около полутора лет.

По словам главы региона, проведение юбилейных мероприятий позволит укрепить экономику муниципалитета и повысить качество жизни тагильчан, положительно скажется на развитии социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, комплексном благоустройстве территорий, раскрытии туристского потенциала города.

Евгений Куйвашев также отметил, что присвоение Нижнему Тагилу звания Города трудовой доблести является серьёзным стимулом для новых побед и свершений.

Глава города Владислав Пинаев рассказал о том, что уже сделано в рамках подготовки к празднованию юбилея. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Нижнем Тагиле отремонтировали 24 объекта протяжённостью 29,8 км, а в 2020 году – 23 участка дорог в 30,6 км. Кроме того, дополнительно были проведены работы на пяти отрезках дорог муниципалитета.

«Таких темпов дорожного строительства Нижний Тагил не видел вообще за всю свою историю», – передаёт слова мэра департамент информполитики Свердловской области.

Также к 300-летию в городе обновляют автобусы и трамваи, ведут строительство и реконструкцию школ, создают места в детских садах, благоустраивают общественные территории и дворы, строят мост через тагильский пруд.

Напомним, ранее тагильчане начали голосовать за логотип важной даты. На выбор им предложены шесть вариантов.

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