Визит Евгения Куйвашева в Нижний Тагил и транспортный коллапс в Екатеринбурге: главные темы дня

В уральской столице продолжают проявляться проблемы с движением транспорта. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! Рассказываем о главных темах уходящего дня.

Сегодня в США состоится инаугурация избранного президента Джозефа Байдена. Перед этим действующий глава государства Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью и покинул Белый дом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 января совершил рабочую поездку в Нижний Тагил. Там он, в частности, провёл совещание по подготовке к празднованию 300-летия города.

В уральской столице продолжают проявляться проблемы с движением транспорта. Днём сломавшийся поезд заблокировал Сибирский тракт: автомобилисты встали в длинную пробку, возникли задержки автобусов. Ситуация осложняется тем, что улицы по-прежнему плохо расчищены. Госавтоинспекция Свердловской области выразила недовольство качеством уборки снега. Вечером транспортный затор в Екатеринбурге вновь достиг максимальной отметки.