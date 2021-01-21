В Свердловской области ищут 7 лотерейных миллионеров. Фото: Владимир Мартьянов.

По итогам новогоднего розыгрыша "Русского лото" 15 жителей Свердловской области выиграли по миллиону рублей. Восемь человек уже забрали деньги.

Ещё семь свердловчан пока не обращались за выигрышем. В рейтинге самых везучих регионов по количеству лотерейных миллионеров Средний Урал занял пятую строчку, сообщили в пресс-службе "Столото". Всего в стране такой выигрыш получит 581 человек.

"Призываем участников новогоднего розыгрыша "Русского лото" не затягивать, а проверить свои билеты и обратиться за выигрышем", – отметила операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Победители могут обратиться за выигрышем в течение полугода, а по уважительной причине – ещё в течение трёх лет. После окончания этого периода невостребованные выигрыши перечисляются в полном объёме в бюджет РФ.

Добавим, известно, что по итогам розыгрыша 23 участника со Среднего Урала выиграли по 706 577 рублей.

Напомним, в прошлом году свердловчане регулярно становились обладателями внушительных денежных и материальных призов в гослотереях. Один из самых крупных выигрышей составил 50 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте здесь.