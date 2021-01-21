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Общество
21 января 2021, 14:11

Свердловские сёла получат миллиард, чтобы стать похожими на города

село

Между свердловскими сёлами поделят 1 млрд рублей. Средства направят на создание современного облика территорий. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области утвердили программу по созданию современного облика сельских территорий. До 2023 года между муниципалитетами распределят более 1 млрд рублей.

Эти средства направят на благоустройство общественных территорий, создание инженерной инфраструктуры под жилищную застройку и улучшение жилищных условий селян.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, программа «Современный облик сельских территорий» позволит сократить разрыв в качестве жизни между сельскими и городскими жителями и снизить отток населения из сельских территорий.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артёма Бахтерева, среди наиболее значимых мероприятий программы, запланированных на 2021 год, - строительство школы в посёлке Пышма и физкультурно-оздоровительного комплекса в Пионерском (Ирбитский МР), а также завершение строительства школы в селе Байкалово.

Напомним, ранее вСвердловской области утвердили программу развития агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий «Уральская деревня», рассчитанную на период до 2025 года. На это власти региона планируют потратить почти 33 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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