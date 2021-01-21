Свердловские приставы взыскали с должников по алиментам более 300 миллионов

Свердловские приставы взыскали с должников по алиментам более 300 миллионов. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области десятки тысяч родителей выплачивают алименты своим детям в принудительном порядке. За прошлый год с должников взыскано более 300 млн рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, в 2020 году у судебных приставов находилось 38 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов на сумму 4 млрд рублей. Благодаря комплексу мер в пользу несовершеннолетних уральцев взыскано свыше 300 млн рублей.

Кроме того, за прошлый год составлено более 3 000 протоколов об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ ("Неуплата средств на содержание детей"). В отношении 1 160 родителей возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей").

Также 8 000 алиментщиков не могут осуществлять регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества.

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