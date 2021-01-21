Урал и Луна: названы самые необычные имена новорождённых в Берёзовском

Стали известны самые популярные и редкие имена новорождённых в Берёзовском. Данные за 2020 год предоставили власти муниципалитета.
Наиболее востребованными в ушедшем году мужскими именами стали Александр, Михаил и Дмитрий, а женскими – Виктория, София, Анна, Александра, Мария и Дарья.
"Впервые за много лет в городе собрался весь счастливый расклад – Вера, Надежда и Любовь", – рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на начальника отдела ЗАГС Берёзовского Нину Серых.
Среди редких имён в записи актов гражданского состояния значатся Урал, Северьян, Пахомий, Святослав, Яромир, Вениамин, Серафим, Лукьян, Эрик, Спартак, Даян, Леонтий и Демьян. Девочкам также давали необычные имена – Весна, Луна, Айсель, Мирослава, Сюзанна, Аврора, Доминика, Мия, Амалия, Анисия и Тамила.
Отмечается, что только одну малышку назвали двойным именем – Ева-Виктория.
Напомним, в 2019 году жители Свердловской области чаще всего называли своих сыновей Артёмом: это имя получили 1 176 мальчиков. Самым распространённым женским именем стало имя Мария: так назвали 972 девочек.
В список самых редких женских имён попали, в частности, Александрия, Добромира, Златослава, Милослава, Радислава, Святослава. Среди редких мужских имён оказались Аристарх, Куприян, Гектор, Ермак, Цезарь, Соломон.
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