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Общество
21 января 2021, 15:56

Урал и Луна: названы самые необычные имена новорождённых в Берёзовском

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Урал и Луна: названы самые необычные имена новорождённых в Берёзовском. Фото: Алексей Кунилов.

Стали известны самые популярные и редкие имена новорождённых в Берёзовском. Данные за 2020 год предоставили власти муниципалитета.

Наиболее востребованными в ушедшем году мужскими именами стали Александр, Михаил и Дмитрий, а женскими – Виктория, София, Анна, Александра, Мария и Дарья.

"Впервые за много лет в городе собрался весь счастливый расклад – Вера, Надежда и Любовь", – рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на начальника отдела ЗАГС Берёзовского Нину Серых.

Среди редких имён в записи актов гражданского состояния значатся Урал, Северьян, Пахомий, Святослав, Яромир, Вениамин, Серафим, Лукьян, Эрик, Спартак, Даян, Леонтий и Демьян. Девочкам также давали необычные имена – Весна, Луна, Айсель, Мирослава, Сюзанна, Аврора, Доминика, Мия, Амалия, Анисия и Тамила.

Отмечается, что только одну малышку назвали двойным именем – Ева-Виктория.

Напомним, в 2019 году жители Свердловской области чаще всего называли своих сыновей Артёмом: это имя получили 1 176 мальчиков. Самым распространённым женским именем стало имя Мария: так назвали 972 девочек.

В список самых редких женских имён попали, в частности, Александрия, Добромира, Златослава, Милослава, Радислава, Святослава. Среди редких мужских имён оказались Аристарх, Куприян, Гектор, Ермак, Цезарь, Соломон.

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Областная газета Свердловской области

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