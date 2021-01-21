Инвалиды теперь могут покупать билеты на поезда удалённо

Максим Гришаев уверен, что удалённая покупка билетов со временем станет обычным делом для пожилых граждан. Фото: Галина Соловьева

С декабря 2020 года в полной мере заработали нововведения в федеральное законодательство, которые значительно упростили всем группам инвалидов покупку билетов на проезд в железнодорожном транспорте – как пассажирском, так и пригородном. Теперь это можно сделать дистанционно. Об этом в интервью «Облгазете» рассказал заместитель Уральского транспортного прокурора старший советник юстиции Максим Гришаев.

– Максим Викторович, люди с инвалидностью – это довольно обширная группа граждан. Что для них изменилось при покупке билетов на железнодорожный транспорт?

– С 1 декабря 2020 года порядок приобретения билетов в пригородные поезда и поезда дальнего следования для этой категории льготников упрощён. Если раньше инвалиду надо было лично оформлять проездные документы и тратить на это полдня – ехать на вокзал, подниматься в зал ожидания и обращаться в железнодорожную кассу, то отныне они могут сделать это онлайн, не покидая дома. Достаточно зайти на сайт «РЖД» или в мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и ввести при покупке билетов сведения, удостоверяющие личность. Благодаря интеграции информационных систем российских и пригородных перевозчиков с Федеральным реестром инвалидов билет будет оформлен автоматически.

– Но чтобы сесть в поезд, должна быть соответствующая инфраструктура – пандусы, лифты, специальная разметка для слепых и глухих. На железнодорожных вокзалах с этим нет проблем?

– Уральская транспортная прокуратура постоянно следит за соблюдением прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной, водной и авиаинфраструктуры. Только в 2019–2020 годах наши сотрудники выявили около 200 нарушений в этой сфере. Большинство из них были устранены перевозчиками в досудебном порядке – сегодня они стараются решать эти проблемы оперативно. На крупных железнодорожных вокзалах Свердловской области – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском – безбарьерная среда в целом создана. Там есть пандусы, тактильные таблички со шрифтом Брайля на входах в вокзал, мнемосхемы, специальные санитарные узлы, кнопки вызова сотрудников для посадки инвалидов в поезда. Когда маломобильный гражданин не может попасть в вагон с платформы, работники железной дороги помогают ему это сделать. И в дальнейшем пути следования он находится под особым вниманием проводников. У каждого вокзала в России есть паспорт доступности – его можно посмотреть на сайте ОАО «РЖД». Информация, изложенная в паспорте, используется и в ходе прокурорских проверок.

– С большими городами ситуация ясна. А как быть с железнодорожными вокзалами в глубинке, где может и не быть сотрудников для помощи инвалидам?

– Такая проблема действительно есть. В прошлом году прокуроры отреагировали в адрес руководителей железнодорожных станций Дружинино, Ревда, Кузино, Богданович. Мнемосхемы там отсутствовали, как и не было в достаточном количестве парковочных мест для инвалидов. Огромную помощь в выявлении таких случаев и незамедлительной реакции нам оказывают Интернет и соцсети, которые мы регулярно мониторим. Сегодня этот канал коммуникации более эффективен, чем привычные письменные обращения. Вместе с тем нужно понимать, что любая реконструкция зданий под нужды инвалидов требует существенных денежных вложений. Из-за этого железнодорожники не всегда могут оперативно решить подобные вопросы. Но люди ждать не могут, поэтому транспортным прокурорам приходится идти в суд с исковым заявлением для создания безбарьерной среды там, где её пока нет.

– В последнее время Свердловская железная дорога активно модернизирует транспортную инфраструктуру – возводятся новые вокзалы, станции, надземные переходы. В них предусмотрены элементы безбарьерной среды?

– Безусловно. Все строительные объекты на железной дороге должны соответствовать современным техническим нормам и правилам для обеспечения доступной среды. Тем более что перед окончательным утверждением они проходят государственную экспертизу. Если посмотрите по надземным переходам, сейчас каждый из них изначально оборудуют специальным лифтом для маломобильных граждан, по которому они могут попасть на вокзал или перрон. То же самое касается и пешеходных путей. На ряде станций, в частности, на Первомайской, сооружены высокие платформы, которые позволяют им попасть в вагон на коляске без посторонней помощи.

– Дистанционный сервис покупки билетов будет востребован у инвалидов? Зачастую многие из них преклонного возраста и не всегда разбираются в новых технологиях.

– Наши пожилые граждане активно осваивают информационные сервисы, чему немало способствовала пандемия коронавируса. Поэтому удалённая покупка билетов со временем станет для них обычным делом. Я сам помню, с каким недоверием люди относились к электронным проездным билетам на поезда, когда в нашей стране только запустили возможность их оформления. А сейчас ими пользуются все: скачал программу, зарегистрировался на сайте, ввёл паспортные данные – и билет у тебя в кармане. Так что будущее за цифровизацией.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».