В Свердловской области из-за мороза до -43 объявили штормовое предупреждение

Похолодание до -43 градусов придёт в Свердловскую область. Фото: Галина Соловьёва.

МЧС и синоптики предупредили жителей Свердловской области о сильных морозах. В ближайшие выходные в регионе похолодает до -43 градусов.

Как говорится на сайте Уральского гидрометцентра, "23-24 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха -40...-43 °С".

В связи с ожидаемыми морозами спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Так, ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, туристов – от походов.

Чтобы избежать переохлаждения организма, выходя на улицу, необходимо быть сытым. Надевайте несколько слоев свободной одежды, верхняя одежда должна быть непромокаемой. В сапоги нужно положить тёплые стельки или надеть шерстяные носки.

Водителям рекомендуется ограничить использование личного транспорта и отказаться от дальних поездок. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи – телефон или радиостанцию, лопату, спички.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».

Ранее "Областная газета" публиковала более подробный прогноз погоды.