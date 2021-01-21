Старший брат уральского космонавта Сергея Прокопьева отправился в Антарктиду

С семьёй Прокопьевых у «Облгазеты» давно сложились дружеские отношения. Александр взял с собой в Антарктиду наш флаг, чтобы поставить на нём почтовый штемпель станции «Новолазаревская». Фото: Из личного архива Александра Прокопьева.

Сегодня уралец Александр Прокопьев – старший брат екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева – отправился из Санкт-Петербурга в Антарктиду. В составе 66-й Российской Антарктической экспедиции он высадится на станции «Новолазаревская». Александр стал третьим из четырёх братьев, кто вышел за рамки обыденной жизни и решил достичь почти невозможного. Его брат Сергей в 2018 году более 196 суток был в космосе, брат Валентин, мастер спорта международного класса, в 2016-м прыгал с парашютом на Северном полюсе, а Александр проведёт год в окрестностях Южного. Если так пойдёт и дальше, впору создавать новый уральский бренд – «семья Прокопьевых». Перед стартом экспедиции корреспондент «ОГ» пообщался с Александром. В эксклюзивном интервью он рассказал о предстоящем морском походе и о том, что больше всего хочет увидеть в Антарктиде.

Семь футов под килем

– Александр, как вы решились на эту экспедицию?

– Совершенно случайно узнал от знакомого о вакансии специалиста по радиообеспечению в зимовочном составе антарктической станции «Новолазаревская». Решение принял молниеносно: ведь на Земле остался лишь один неосвоенный нашей семьёй полюс (смеётся).

– Родные не были против?

– Все родные и близкие поддержали моё решение и высказали примерно одну и ту же мысль, только разными словами. Её суть в том, что вся наша жизнь состоит из возможностей. И раз мне предложили такую уникальную возможность побывать на Южном полюсе, отказаться я не мог – с большой вероятностью мне не сделают такое предложение снова.

– Долго готовились к походу?

– Около трёх месяцев. Пришлось два раза съездить в Санкт-Петербург: пройти медицинскую комиссию, два курса специального обучения по выживанию на море, поставить нужные прививки и оформить целый ворох документов.

– На каком судне идёте в Антарктиду?

– Наш корабль называется «Академик Фёдоров». Это судно ледового класса, способное продираться сквозь льды приполярных зон. Он совсем не маленький, 141 метр в длину и 25 метров в ширину. В своей утробе он способен разместить около двухсот человек, пару вертолётов и много полезного груза.

– Кто отправится вместе с вами?

– На нашей станции будет около тридцати человек. Это сотрудники Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, специалисты в различных областях мониторинга состояния окружающей среды: метеорологи, гидрологи, аэрологи, геодезисты, сейсмологи, магнитологи, озонометристы и другие работники, которые будут обеспечивать жизнедеятельность станции, – медицина, ГСМ, транспорт, кухня, радиосвязь, группа аэродромного обеспечения.

– Сколько времени займёт путь до станции?

– Почти два с половиной месяца. Останавливаться для заправки и пополнения продовольствия мы будем в порту немецкого города Бремерхафен и в южноафриканском Кейптауне. На конечном этапе нужно будет ещё зайти на три другие антарктические станции – «Мирный», «Прогресс» и «Молодёжная» – для замены зимовочного состава и выгрузки привезённого груза. После высадки нашей команды на «Новолазаревской» кораблю предстоит зайти на станцию «Беллинсгаузен» и только тогда он возьмёт обратный курс на Санкт-Петербург.

Ледокол «Академик Фёдоров» бороздит просторы Мирового океана уже 34 года. Фото: Из личного архива Александра Прокопьева.

Медок под холодок

– Не боитесь морской болезни?

– Обычно я отшучиваюсь и говорю, что морская болезнь – у моряков, а я лётчик и меня это не касается. Ну а если серьёзно, то нет, не боюсь. У меня достаточно тренированный вестибулярный аппарат. Причиной тому продолжительный стаж лётной работы.

– Какие удобства есть на корабле?

– Мы разместились в комфортабельных четырёхместных каютах с собственным санузлом и душем. Живём по двое, загрузка не полная. Из развлечений на корабле есть библиотека, сауна, небольшой спортзал, а также телевизор в кают-компании. Чтобы не скучать по дому, взял с собой фотографии родных и близких.

– На станции условия будут не хуже?

– Не сомневаюсь. «Новолазаревская» полностью оборудована жилыми и рабочими модулями, а также всей необходимой инфраструктурой. Пребывание на ней достаточно комфортное.

– Много вещей с собой взяли?

– Около 50 килограммов. В основном это средства личной гигиены, одежда на разные сезоны, обувь и бельё из расчёта на срок в полтора года. Целый рюкзак с аппаратурой – ноутбук, фотоаппарат, фонарь, кое-какой инструмент для работы, разного рода зарядные устройства и целый моток проводов. Сезонным тёплым обмундированием каждого из нас обеспечили организаторы экспедиции – тоже получился солидный баул килограммов на 25. Да ещё мой однокашник прислал в дорогу три килограмма башкирского мёда со своей пасеки.

– Книги и «Областную газету» тоже положили в багаж?

– Из-за огромного количества вещей книги находятся со мной в электронном виде. Но я всё же люблю читать их «живьём», листая страницы, ведь это совсем другая энергетика. А «Областную газету» с удовольствием почитаю, если почтальон будет поспевать за нами.

В состав российской антарктической станции «Новолазаревская» входят несколько жилых и служебных модулей, столовая, радиоузел, метеостанция и другие строения. Все они построены на сваях из-за вечной мерзлоты. Фото: ААНИИ

Александр Прокопьев будет регулярно выходить на связь с «Областной газетой». Фото: Из личного архива Александра Прокопьева.

Глобус в руках

– В космосе есть список запрещённых предметов, например, алкоголь. А что нельзя везти с собой в Антарктиду?

– С точки зрения науки Антарктида на сегодняшний день остаётся самым чистым и нетронутым в экологическом смысле уголком нашей планеты. И чтобы он оставался таким, была подписана международная конвенция о деятельности государств на континенте, согласно которой туда нельзя завозить птиц, животных, семена растений и землю.

– Вы мечтали когда-нибудь оказаться на Южном полюсе?

– Побывать во всех уголках Земли было моей мечтой с детства. Когда мы с братьями были маленькими, мы часто крутили в руках глобус и представляли, как здорово было бы путешествовать. Теперь мечта приобретает реальные очертания.

– Что больше всего хотите увидеть?

– Безграничное звёздное ночное небо. В Антарктиде нет светового загрязнения. В больших городах такого неба сейчас вы никогда не увидите. Ну и конечно же, полярное сияние. Уверяю вас, это завораживающее зрелище.

– Как мы сможем следить за вашим перемещением и деятельностью до Антарктиды? Ведь связи толком может и не быть.

– Сейчас на орбите Земли, на Международной космической станции, находится друг нашей семьи – космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который работает в составе 64-й экспедиции. Он неоднократно был в Екатеринбурге и всей душой полюбил столицу Урала. В настоящее время Сергей выполняет задание по фотографированию земной поверхности. Возможно, до празднования 60-летия первого полёта человека в космос ему удастся поймать в фотообъектив и перемещение нашего корабля на просторах Атлантического океана. У Сергея давно существуют страницы в соцсетях, где он публикует уникальные снимки из космоса.

– А вы сами будете вести блог во время путешествия?

– Да, конечно, по мере технических возможностей. Я знаю, что на нашей станции один из российских сотовых операторов недавно установил свой узел связи, но его пропускная способность пока невысокая. Приедем на место, разберёмся.

– Вас не будет в Екатеринбурге очень долго. Что бы вы хотели увидеть в городе, когда вернётесь?

– Конечно же, семью! И желательно в полном составе, потому что жизнь раскидала нас по разным городам нашей необъятной Родины. Ещё хотелось бы увидеть новый планетарий и музей космонавтики, который два года назад обещали к 300-летию Екатеринбурга городские власти. Мы называем себя третьей столицей России, но собственного планетария и уж тем более научно-технического центра для детей и подростков, где бы они могли реализовать свою тягу к космосу и технике, у нас нет, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга.

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«Облгазета» будет следить за морским походом Александра Прокопьева и его работой в Антарктиде. На Южный континент уралец прибудет за несколько дней до 12 апреля, когда во всём мире будут праздновать 60-летие первого полёта человека в космос. «ОГ» расскажет, как на станции «Новолазаревская» отметят эту дату.

На фото – Валентин Прокопьев на Северном полюсе. В апреле 2016 года он принимал участие в международных арктических соревнованиях по парашютному спорту, посвящённых 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Задачей парашютистов было точное приземление на Северный полюс. Фото: Из личного архива Валентина Прокопьева.

ДОСЬЕ «ОГ» Александр Прокопьев родился в Свердловске в 1971 году. После окончания школы №64 поступил в Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков. Служил в боевом вертолётном полку в Амурской области. В 1998-м вернулся в Екатеринбург, где продолжил военную службу в отдельной эскадрилье Внутренних войск МВД (ныне Росгвардия. – Прим. ред.). После выхода на пенсию работал начальником Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. Женат, воспитал сына и дочь.

Корабль Ледокол «Академик Фёдоров» – российское научно-исследовательское судно, построенное в 1987 году в Финляндии по заказу СССР. Корабль назван в честь геофизика, Героя Советского Союза Евгения Фёдорова, работавшего на первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1» в 1937–1938 годах. Ледокол ежегодно участвует в работах Российской Антарктической экспедиции и регулярно совершает экспедиционные рейсы в Арктику. К сентябрю 2017 года «Академик Фёдоров» совершил три кругосветных плавания, провёл в море 6 693 суток (почти 19 лет), прошёл 1 041 627 морских миль, что почти в 50 раз превышает длину земного экватора и в пять раз – расстояние до Луны, и выполнил 41 рейс: 30 к берегам Антарктиды и 11 – в Арктику.

Станция «Новолазаревская» Открыта 60 лет назад – 18 января 1961 года. Находится на 70-й широте примерно в 80 километрах от берега моря Лазарева на побережье Земли Королевы Мод в юго-восточной части оазиса Ширмахера – свободного ото льда участка суши высотой около 200 метров и площадью 35 квадратных километров. Среднегодовая температура составляет здесь -10,4 °C, а летом поднимается до +2…+6 °C. Оазис известен тем, что именно этот район перед Второй мировой войной был объявлен Германией «Новой Швабией»: конспирологи утверждают, что немцы построили здесь несколько подводных баз, куда в 1945 году эвакуировались высокопоставленные нацистские преступники. Численность зимовочного состава «Новолазаревской» составляет 25–30 человек, сезонного – до 35. Доставка грузов на станцию с ледяного барьера, где выполняется разгрузка ледоколов, обеспечивается с помощью санно-гусеничных походов. В 2001 году на «Новолазаревской» восстановили ледовую взлётно-посадочную полосу для приёма тяжёлых транспортных самолетов ИЛ-76 ТД и С-130, выполняющих межконтинентальные полеты из Кейптауна. Путь до него составляет более 4 000 километров. Кстати, от Екатеринбурга до станции «Новолазаревская» по прямой – около 14 675 километров. «Новолазаревская» – одна из самых известных советских и российских антарктических станций. На ней в апреле 1961 года врач Леонид Рогозов впервые в истории сам себе сделал операцию по удалению аппендикса. В начале 1986 года «Новолазаревская» стала конечной точкой первого перелёта из Москвы в Антарктиду на самолёте ИЛ-76 ТД. Протяжённость маршрута составила более 16 тысяч километров, а продолжительность полёта – две недели. В 2007 году на станции открыли русскую баню из клеёного бруса, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса как «единственный подобный объект недвижимости на Южном полюсе планеты». В разное время «Новолазаревскую» посещали принц Уэльский Гарри, полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и другие государственные деятели. Принц Уэлский Гарри (слева) посетил станцию «Новолазаревская«в декабре 2013 года. Фото: Гидрометцентр России Всего в Антарктиде расположено десять российских научных станций, половина из которых действующие, остальные законсервированы. Персонал станций изучает строение ледников, биоразнообразие, минерально-сырьевую базу и климат Южного континента, а также проводит постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Карта Южного континента с российскими антарктическими станциями. Красным цветом помечены действующие станции, синим – законсервированные. Станция «Новолазаревская» находится на карте в самом вверху. Фото: ААНИИ

Работа на Южном полюсе Сотрудников для РАЭ набирает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге. Пул из кандидатов начинают формировать в конце мая – июне, отбор происходит с октября по март. В конкурсе могут принять участие граждане России не старше 55 лет, физически и психически здоровые, с высокой квалификацией и опытом работы по специальности. В зависимости от должности, ежемесячная зарплата составляет 40–80 тысяч рублей. Зимовочный состав экспедиции проводит в Антарктиде год, сезонный – шесть месяцев без учёта времени доставки работников туда и обратно. На зимовку обычно набирают 82 специалиста. Больше всего требуется механиков-водителей гусеничных машин – 22 человека, механиков-дизелистов – 14, врачей – 9, поваров, радиоинженеров и геофизиков – по 6. В 2020 году число сотрудников РАЭ было сокращено из-за пандемии коронавируса. Перед выходом в море участники 66-й экспедиции прошли двухнедельный карантин с полной изоляцией на судне под наблюдением судового врача и врачей станций.

МЕЖДУ ТЕМ 22 декабря 2020 года Антарктида перестала быть единственным континентом на Земле, который не затронула пандемия коронавирусной инфекции. Очаг заболевания был обнаружен на чилийской антарктической станции «Хенераль Бернардо О`Хиггинс», которая расположена рядом с проливом Дрейка. Из 67 сотрудников станции COVID-19 подтвердился у 36 человек. Весь персонал эвакуировали самолётом в Пунта-Аренас на юге Чили, а станцию продезинфицировали и заново укомплектовали военными. Из-за вспышки коронавируса сотрудники российской станции «Беллинсгаузен», находящейся рядом с чилийским аэродромом, соблюдают жёсткий карантин и ограничения по взаимодействию с представителями чилийских станций.

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