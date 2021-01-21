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Общество
21 января 2021, 18:51

Прокуратура проверит условия содержания экзотических животных в контактном зоопарке в Серове

С 1 января 2020 года осуществление деятельности, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается

С 1 января 2020 года осуществление деятельности, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области прокуратура проверит условия содержания экзотических животных в контактном зоопарке, расположенном в торговом центре в Серове. Поводом для надзорных мероприятий стали сообщения СМИ.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ранее в средствах массовой информации появились сообщения о ненадлежащем содержании экзотических животных в контактном зоопарке, расположенном в торговом центре по ул. Ленина в Серове.

«По результатам проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям лиц, организовавшим деятельность контактного зоопарка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что с 1 января 2020 года осуществление деятельности, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается.

Областная газета Свердловской области

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