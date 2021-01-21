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Общество
21 января 2021, 20:30

Заявка Алексея Орлова на пост мэра, отставка Андрея Зашляпина и предупреждение о жутких морозах: главное за сегодня

Заявка Алексея Орлова на пост мэра, отставка Андрея Зашляпина и предупреждение о жутких морозах.

Заявка Алексея Орлова на пост мэра, отставка Андрея Зашляпина и предупреждение о жутких морозах. Фото: коллаж

Добрый вечер! Рассказываем о главных темах уходящего дня.

Временно исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы на участие в конкурсе на должность главы города. Это произошло за день до завершения приёма заявок.

Городская дума Среднеуральска в ходе внеочередного заседания приняла отставку мэра Андрея Зашляпина. Врио главы города назначен бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик. 

Президент России Владимир Путин призвал выровнять ценовую ситуацию на рынке недвижимости. Глав государства сообщил о дисбалансе на рынке жилья в регионах и росте цен на квартиры.

Организаторы фестиваля «Слова и музыка свободы» сообщили о переносе мероприятия. Оно было запланировано на день рождения первого Президента РФ Бориса Ельцина, 1 февраля.

МЧС и синоптики предупредили жителей Свердловской области о сильных морозах. В ближайшие выходные в регионе похолодает до -43 градусов.

Областная газета Свердловской области

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