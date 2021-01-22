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Общество
22 января 2021, 05:55

Путешествие в Антарктиду, скорая помощь на аутсорсинг и крупная победа баскетбольного клуба из Ревды: главное в номере за 22 января

Доброе утро! Начинаем день со свежего выпуска "Областной газеты" и самых интересных материалов в нём.

Вчера уралец Александр Прокопьев – старший брат екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева – отправился из Санкт-Петербурга в Антарктиду. В составе 66-й Российской Антарктической экспедиции он высадится на станции "Новолазаревская". Александр стал третьим из четырёх братьев, кто вышел за рамки обыденной жизни и решил достичь почти невозможного. В эксклюзивном интервью "ОГ" он рассказал о предстоящем морском походе и о том, что больше всего хочет увидеть в Антарктиде.

С 1 февраля службы скорой помощи в Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле передадут транспортные услуги в аутсорсинг. Перевозками бригад медиков и пациентов займутся машины с водителями ООО "РТ – Социальная Сфера". С компанией региональный минздрав подписал трёхлетний контракт. Однако протестные действия тагильских водителей скорой помощи продолжаются. Лидеру водителей, которые несогласны с переводом машин скорой помощи на аутсорс, Михаилу Смольникову удалось привлечь внимание региональных властей к этой проблеме. После одиночного пикета его пригласили на разговор, в котором приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Матч регулярного чемпионата мужской баскетбольной лиги в Ревде между местным «Темпом-СУМЗ-УГМК» и ярославским "Буревестником не предвещал особой интриги, но она появилась с совершенно неожиданной стороны. Финальная сирена прозвучала при счёте 114:44 в пользу команды из Ревды. С разницей в 70 очков. Анализ результатов 5 678 матчей, состоявшихся за всё время существования турнира, позволил выяснить, что так крупно никто в Первом дивизионе Суперлиги не выигрывал более пятнадцати лет – с 21 декабря 2005 года.

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