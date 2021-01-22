В Туринске родители заплатили 100 тысяч за детей, оскорбивших учителя

В Туринске родители заплатили за хамство своих детей. Фото: Алексей Кунилов.

В Туринске два школьника сделали фотожабу на учителя и выложили в соцсети. За шалость пришлось отвечать родителям несовершеннолетних. Они заплатили штраф в размере 100 тысяч рублей (по 25 тысяч рублей с каждого представителя).

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, ученики отредактировали снимок учителя и разместили его в социальных сетях. Результат педагогу не понравился, и он обратился в суд.

В свою очередь суд вынес решение о компенсации морального вреда. Судебный пристав разъяснил родителям школьников последствия, предусмотренные за неисполнение решение суда. Должникам были вручены квитанции об оплате.

Сумма в размере 100 тысяч рублей взыскана в полном объёме. Деньги перечислены учителю. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.

Добавим, если бы родители не заплатили штраф, то это пришлось бы сделать их детям, после наступления совершеннолетия.