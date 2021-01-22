МЧС инициирует ужесточение ответственности за работу домов престарелых

Ведомство держит на контроле 1,7 тысячи таких объектов. Фото: Александр Зайцев

МЧС России выступило с инициативой ужесточить ответственность за работу домов престарелых. В последнее время участились пожары в этих учреждениях, организованных в жилых домах незаконно.

Ведомство держит на контроле 1,7 тысячи таких объектов. Их относят к категории чрезвычайно высокого риска и проверяют не менее раза в год.

В МЧС предлагают закрепить в законодательстве РФ необходимость лицензирования деятельности домов престарелых и ужесточить меры ответственности при организации учреждений в жилых домах.

"В последнее время отмечается использование объектов жилфонда в целях осуществления деятельности по оказанию социальных услуг для престарелых граждан. В этом отношении ведомством инициировано внесение изменений в законодательство РФ в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и ужесточения мер ответственности при осуществлении данной деятельности в жилых домах", - приводит ТАСС слова пресс-службы российского министерства.

В конце 2020 года Госдума поддержала ещё одну инициативу МЧС. В первом чтении были приняты изменения в КоАП РФ, согласно которым за повторное нарушение требований пожарной безопасности могут приостановить работу таких объектов на срок до 30 дней.

Напомним, что в прошлом году пожары в домах престарелых с погибшими фиксировались в Москве, в подмосковном Красногорске, в селе Ишбулдино в Башкирии. В начале 2021 года возгорание произошло в нелегальном учреждении для пожилых в п. Боровском под Тюменью. При пожаре погибли 7 человек.