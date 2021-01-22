В свердловском МВД выступили с заявлением по поводу несогласованных акций

В полиции сообщили о готовности незамедлительно реагировать на правонарушения. Фото: предоставлено. В. Н. Горелых

В ГУ МВД России по Свердловской области предупредили об ответственности за призыв к несогласованным акциям. Попытки провести такие публичые протесты будут расцениваться как угроза общественному порядку.

В полиции сообщили о готовности незамедлительно реагировать на правонарушения.

"В связи с распространением в СМИ и соцсетях всевозможных призывов к участию в несанкционированных акциях хотим проинформировать жителей и гостей Екатеринбурга, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях действующим законодательством предусмотрена ответственность. Попытки провести несогласованные публичные протесты, а также совершить провокационные действия со стороны участников или организаторов будут расцениваться как угроза общественному порядку и незамедлительно пресекаться", - сообщил "Областной газете" Валерий Горелых.

С таким заявлением выступило МВД России.

"Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, 23 января, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания - до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путём рассылки письменных обращений", - приводит ТАСС слова первого замглавы МВД РФ Александра Горового.

После задержания главы Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алексея Навального, его сторонники начали призывать провести к несогласованным акциям через Интернет. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что привлекут к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность.