На Среднем Урале скончались 1 890 больных COVID-19

С начала недели зафиксирована смерть 86 ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки коронавирус унёс жизни 18 уральцев. Общее число умерших c коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 1 890.

Информацию подтвердили региональный и федеральный оперштабы по борьбе с COVID-19. С начала недели зафиксирована смерть 86 ковид-пациентов.

Накануне стало известно о 17 скончавшихся. В тяжёлом состоянии в больницах находятся более 500 свердловчан.

Добавим, в целом по России сегодня зафиксировано 580 случаев смерти от коронавируса. За всё время пандемии скончались 68 412 россиян.