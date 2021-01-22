На Среднем Урале скончались 1 890 больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус унёс жизни 18 уральцев. Общее число умерших c коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 1 890.
Информацию подтвердили региональный и федеральный оперштабы по борьбе с COVID-19. С начала недели зафиксирована смерть 86 ковид-пациентов.
Накануне стало известно о 17 скончавшихся. В тяжёлом состоянии в больницах находятся более 500 свердловчан.
Добавим, в целом по России сегодня зафиксировано 580 случаев смерти от коронавируса. За всё время пандемии скончались 68 412 россиян.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале