В Нижнем Тагиле выбрали подрядчика по проектированию реконструкции Привокзальной площади

На Привокзальной площади оборудуют стоянку автобусов и маршруток, а также три автостоянки. Фото: эскиз.

Определился подрядчик, который подготовит проект реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Там будет установлена памятная стела "Город трудовой доблести".

Как следует из документации на сайте госзакупок, созданием проекта займётся ООО "Уральский дорожный научно-исследовательский центр" (г. Екатеринбург). За проведение работ организация просит 12 млн 550 тыс. рублей.

Муниципальный контракт с компанией будет заключён в течение 10 дней, сообщает пресс-служба администрации мэрии города.

Ранее "Областная газета" публиковала эскизы реконструкции транспортного узла и рассказывала о планах по масштабной реорганизации участка улицы Садовой от проспекта Ленина до улицы Заводской. Там создадут Т-образный перекрёсток, оборудуют стоянку автобусов и маршруток, три автостоянки (одну со стороны железнодорожного вокзала, две - со стороны гостиницы "Тагил").

Кроме того, строителям придётся демонтировать рекламные конструкции и снести кафе, участковый пункт полиции, остановочные павильоны и киоски. Это нужно для того, чтобы освободить пространство под сквер со стелой. Зелёную зону разместят на пересечении проспекта Строителей и улицы Садовой.

Разработать комплекс инженерно-технических решений подрядчик должен будет до 31 марта.

Напомним, в июле прошлого года Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почётного звания РФ "Город трудовой доблести" 20 городам, в том числе Екатеринбургу и Нижнем Тагилу. Большинство тагильчан проголосовало за то, чтобы поставить стелу в честь присвоения звания на Привокзальной площади.

В декабре в России стартовало голосование за лучший проект стелы "Город трудовой доблести". Итоги конкурса станут известны до конца января.