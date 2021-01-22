26 молодых учёных получат премию губернатора Свердловской области. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области стали известны лауреаты губернаторской премии для молодых учёных за 2020 год. В списке значатся 26 имён.

Соответствующий указ, подписанный главой региона Евгением Куйвашевым, будет опубликован в ближайшем номере "Областной газеты".

Как говорится в документе, традиционно были выбраны победители в 22-х номинациях. Каждая их них сулит по 200 тысяч рублей.

Известно, что начиная с 2004 года в рамках конкурса поддержку получили более 300 молодых учёных. О лауреатах 2019 года читайте здесь.