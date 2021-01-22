Возле Кольцово могут появиться торгово-логистический центр и храм

В состав торгово-логистической зоны входит торговый центр площадью 70 тыс. кв. м. Храм может появиться на въезде с ЕКАД. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге проводятся общественные обсуждения по застройке территории в районе аэропорта Кольцово. Там могут появиться торгово-логистический центр, храм, складская зона, а также будет продолжена магистраль скоростного движения.

Общая площадь проектируемой территории составляет 181,1 га. Торгово-логистические здания займут 324 тысячи "квадратов". В них будут в том числе хранить промышленные и хозяйственные товары, лекарственные средства. Благодаря появлению этих зданий в Екатеринбурге могут открыться 3,4 тысячи рабочих мест.

В состав торгово-логистической зоны входит торговый центр площадью 70 тыс. кв. м. В рамках проекта будут организованы также 4 067 машино-мест. Храм может появиться на въезде с ЕКАД.

"В зону транспортной инфраструктуры включены магистральные дороги 1-го класса скоростного движения, магистральные дороги 2-го класса регулируемого движения, проезды, открытые автостоянки хранения личных автомобилей сотрудников предприятий, наземный паркинг на 750 м/мест. Предусмотрено примыкание от площадки терминала "Чкаловский" к автодороге Iб категории "Екатеринбург – аэропорт Кольцово" на км 7+375 (справа). Трассировка дороги вдоль западной границы предусмотрена с учётом моста через ж/д пути и с максимальным сохранением коллективных садов "Черёмушки", "Черёмушки-2", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Обсуждение проекта планировки территории в границах автодороги Екатеринбург – Кольцово – ЕКАД – ул. Черняховского – проектируемая дорога скоростного движения с горожанами проводится до 5 февраля. Условия тут. Экспозиция проектов открылась на втором этаже администрации Екатеринбурга.

Добавим, что проект планируется реализовать в 2025 году. Строительство объектов предполагается в один этап.

Фото: пояснительная записка к проекту

Фото: данные о проекте