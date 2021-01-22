Налоговая служба поможет предприятиям общепита выходить из тени

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области приступило к проведению мероприятий отраслевого проекта «Общественное питание», сообщает пресс-служба фискального ведомства.

Проект нацелен на вывод предприятий общественного питания из теневого сектора и включает комплекс мероприятий по выявлению причин, которые способствуют сокрытию выручки недобросовестными участниками этого рынка.

ФНС напоминает, что при отборе организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита для включения в планы проведения контрольных проверок применяется риск-ориентированный подход, в соответствии с которым проверкам подлежат лишь те налогоплательщики, которые не соблюдают требования законодательства РФ об обязательном применении контрольно-кассовой техники.

Для выявления таких нарушителей сотрудники налогового ведомства ведут постоянный мониторинг расчётов, а граждане, пользующиеся услугами общепита могут проверять кассовые чеки и при необходимости направлять жалобы через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков». На основании полученной таким образом информации налогоплательщики сферы общепита, которые не применяют контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксируют через неё в полном объёме свою выручку, будут включаться в планы проверок налоговой службы.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».