Конкурс на пост мэра Екатеринбурга и самая крупная партия вакцины от ковида: дайджест новостей

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги пятницы, 22 января.
Владимир Путин предложил снять возрастное ограничение для госслужащих, назначаемых президентом. Глава государства внёс на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.
В Екатеринбурге завершился приём заявок для участия в конкурсе на пост главы города. Документы в гордуму подали 44 претендента.
В Свердловскую область доставили самую крупную на данный момент партию вакцины от коронавируса - 40 тысяч доз.
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