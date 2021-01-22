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22 января 2021, 20:46

Конкурс на пост мэра Екатеринбурга и самая крупная партия вакцины от ковида: дайджест новостей

вакцина от коронавируса

На Средний Урал доставили самую крупную на данный момент партию вакцины от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги пятницы, 22 января.

Владимир Путин предложил снять возрастное ограничение для госслужащих, назначаемых президентом. Глава государства внёс на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

В Екатеринбурге завершился приём заявок для участия в конкурсе на пост главы города. Документы в гордуму подали 44 претендента.

В Свердловскую область доставили самую крупную на данный момент партию вакцины от коронавируса - 40 тысяч доз.

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