Темы дня

Общество
25 января 2021, 05:55

Магнит для иностранной молодёжи, юбилей Сергея Карякина и открытие музея "Планета": главное в номере за 23 января

Доброе утро! Рассказываем о самых интересных материалах в номере "Областной газеты" за 23 января.

Будущее любого города зависит от молодёжи. Поэтому каждому региону важно не только удерживать своих представителей этого поколения, но и привлекать к себе абитуриентов и студентов из других городов, областей и даже стран. Один из главных магнитов для этого – вузы. Высшие учебные заведения Среднего Урала (прежде всего, конечно, Екатеринбурга) традиционно занимают лидирующие позиции по популярности среди абитуриентов, причём не только российских, но и иностранных. В преддверии Татьяниного дня – Дня студента – журналисты "Облгазеты" разобрались, чем так привлекателен наш край для молодёжи.

Сегодня известному свердловскому гонщику Сергею Карякину исполняется 30 лет. Накануне юбилея Сергей пообщался с "Областной газетой", рассказал о завершившемся в Саудовской Аравии "Дакаре-2021", поломках в пустыне, штрафе за принятие помощи от местных жителей, об отношениях с Антоном Власюком и поиске новых спонсоров. Также Сергей рассказал о том, как собирается праздновать предстоящий юбилей, о переживаниях жены во время гонок, о детях, которые хотят быть похожими на отца.

В центре Екатеринбурга, буквально в нескольких шагах от Исторического сквера, открылся новый музей, названный создателями без ложной скромности "Планета". Журналисты "Областной газеты" побывали на открытии уникального для уральской столицы музея, пообщались с его идейными вдохновителями и организаторами, а также ознакомились и запечатлели удивительные экспонаты, возраст многих из которых насчитывает миллионы лет.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.01.2021, 09:55 / Общество
Житель Нижней Туры погиб в ДТП с грузовиком
25.01.2021, 09:15 / Общество
В парке Маяковского в Екатеринбурге пройдёт Спортивная студенческая ночь
25.01.2021, 08:15 / Общество
В Екатеринбурге остановили движение трамваев из-за коммунальной аварии
25.01.2021, 08:03 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём российского студенчества
25.01.2021, 07:28 / Общество
Спасатели успели вынести 3 газовых баллона из полыхающих дома и гаража в Арамиле