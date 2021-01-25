Магнит для иностранной молодёжи, юбилей Сергея Карякина и открытие музея "Планета": главное в номере за 23 января

Доброе утро! Рассказываем о самых интересных материалах в номере "Областной газеты" за 23 января.

Будущее любого города зависит от молодёжи. Поэтому каждому региону важно не только удерживать своих представителей этого поколения, но и привлекать к себе абитуриентов и студентов из других городов, областей и даже стран. Один из главных магнитов для этого – вузы. Высшие учебные заведения Среднего Урала (прежде всего, конечно, Екатеринбурга) традиционно занимают лидирующие позиции по популярности среди абитуриентов, причём не только российских, но и иностранных. В преддверии Татьяниного дня – Дня студента – журналисты "Облгазеты" разобрались, чем так привлекателен наш край для молодёжи.

Сегодня известному свердловскому гонщику Сергею Карякину исполняется 30 лет. Накануне юбилея Сергей пообщался с "Областной газетой", рассказал о завершившемся в Саудовской Аравии "Дакаре-2021", поломках в пустыне, штрафе за принятие помощи от местных жителей, об отношениях с Антоном Власюком и поиске новых спонсоров. Также Сергей рассказал о том, как собирается праздновать предстоящий юбилей, о переживаниях жены во время гонок, о детях, которые хотят быть похожими на отца.

В центре Екатеринбурга, буквально в нескольких шагах от Исторического сквера, открылся новый музей, названный создателями без ложной скромности "Планета". Журналисты "Областной газеты" побывали на открытии уникального для уральской столицы музея, пообщались с его идейными вдохновителями и организаторами, а также ознакомились и запечатлели удивительные экспонаты, возраст многих из которых насчитывает миллионы лет.