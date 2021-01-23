Возбуждено уголовное дело о вовлечении детей в незаконные акции 23 января

В свердловской полиции сообщили о готовности незамедлительно реагировать на правонарушения при проведении мероприятий 23 января.Фото: Алексей Кунилов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту призыва к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях 23 января. Такое решение было принято по результатам проверки размещённых в СМИ обращений различных объединений родителей российских школьников.

«На территории Москвы и других субъектов Российской Федерации действуют ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В этой связи уполномоченными органами власти отказано в проведении митингов 23 января 2021 года. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания», - говорится в заявлении СК РФ.

При этом отмечается, что несмотря то, что акции не были согласованы, в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Facebook, Instagram, а также в Twitter, TikTok и YouTube «сторонники Навального размещают публикации, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января».

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, уголовное дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей).

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают, кто именно публиковал призывы к несовершеннолетним об участии в противоправной деятельности.

Напомним, после задержания главы Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алексея Навального, его сторонники начали призывать к несогласованным акциям через Интернет. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что привлекут к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность.

Накануне об ответственности за призыв к несогласованным акциям предупредили в ГУ МВД России по Свердловской области. В свердловской полиции сообщили о готовности незамедлительно реагировать на правонарушения при проведении мероприятий 23 января.